بالفيديو.. رقص وبكاء هنادي مهنى ليلة خطوبتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف حساب على "أنستقرام" يحمل اسم "عالم هنادي مهنى" تفاصيل ليلة خطوبة الممثلة المصرية الشابة، ابنة الموسيقار المصري هاني ههنا، الجمعة، على زميلها الممثل الشاب أحمد خالد صالح، ابن الفنان المصري الراحل خالد صالح، التي اقتصرت على عدد محدود من الفنانين وأسرة العروسين.
- إعلان خطوبة هنادي مهنى وأحمد خالد صالح
ونشر الحساب مجموعة من الصور والفيديوهات التي ظهرت فيها مهنى وهي ترقص مع عريسها، وكذلك فيديو وهي تبكي بعد ظهور تامر حسني الذي فاجأها والدها الموسيقار هاني مهنى بدعوته، ما جعلها تبكي من شدة الفرح.
وهنأ تامر صالح وخطيبته هنادي، على خلفية إحدى أغنياته، قبل ذهابه لإحياء حفله بالتجمع الخامس الذي قدم خلاله دويتو فنيا مع رامي جلال.
وكانت هنادي عبرت لـ"العين الإخبارية" عن سعادتها بهذه الخطوة في حياتها، بعد تصريحات متضاربة حول موعد الحفل.
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