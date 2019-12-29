شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تستعين بكلمات جايسون موموا للتذكير بأهمية قضية المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية لمنظمة الامم المتحدة، بموقع الصور انستجرام، على الاستعانة بكلمات الممثل العالمي جايسون موموا، للتذكير بأهمية قضية تغيير المناخ التي يعاني منها الدول الجزرية وجميع المجتمعات الساحلية، وضرورة تكاتف العالم لإيجاد حلول لتلك الازمة الكبيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية كلمات الممثل العالمي صاحبة شخصية "aquaman" في عالم شخصيات DC، التي قالها في سبتمبر الماضي تعليقاً على أزمة تغير المناخ، وقال موموا " نحن الدول الجزرية وجميع المجتمعات الساحلية، نعانى بشكل مباشر من الأزمة البيئية، نسأل العالم لمواجهة هذه الأزمة العالمية، يمكننا أن نفعل كل شيء لحماية الكوكب والأشخاص الذين يعيشون عليه".

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ويخوض موموا بطولة فيلم جديد بعنوان Sweet Girl مع النجمة الامريكية ماريسا تومي، والذي ستقوم بأنتاجه الشبكة الامريكية نتفليكس، وسيقوم المصور السينمائي برايان أندرو ميندوزا، بالإخراج لأول مرة، والذي سيدور حول موموا الذى يلعب دور زوج مدمر يتعهد بإيجاد الأشخاص المسؤولين عن قتل زوجته مع حماية، ابنته، ستلعب تومي سيناتورًا أمريكيًا.

يذكر أن الممثل العالمى جايسون موموا كان قد عرض له مسلسل See، الذى حصل على تقييمات مرتفعة، ونجح المسلسل في حصد تقييمات وصلت لنسبة 94% عبر موقع rotten tomatoes، بينما حصل على تقييم 8.8 عبر موقع imdb.

ويدور المسلسل حول فقد الجنس البشري الإحساس بالبصر، وكان على المجتمع إيجاد طرق جديدة للتفاعل والبناء والصيد والبقاء على قيد الحياة، من ثم يتم ولادة طفلين يستطيعون الرؤية، مما يجعل الجميع في صراع ليفوز بهم.