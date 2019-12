شكرا لقرائتكم خبر عن ليل ناس أكس مستعد لعام 2020 ويحمس جمهوره.. اعرف القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عام مشحون بالعمل وتحقيق النجاحات، استطاع النجم العالمى ليل ناس أكس أن يسيطر على الرسم البيانى الخاص بالموسيقى والغناء، لذلك قد يعتقد الكثيرون أن ليل ناس أكس سيأخذ بعض الوقت للراحة والاسترخاء خلال العام الجديد وهو فى الحقيقة ليس فى خطته على الإطلاق، فقد فاجأ ليل البالغ من العمر (20 عاما) مرتادى صفحته على إنستجرام، والتى تضم أكثر من مليون شخص بخبر جلهم جميعا يشعرون بالحماس الشديد.

ونشر ليل ناس أكس على Instagram Story صورة من داخل أحد المتاجر، ويبدو أن مغنى الراب كان فى غاية نشاطه وحيويته وسأل مرتادى صفحته "Who ready for new bangers in 2020 ".. وكأنه يبعث لهم برساله أنه مستعد لعام جديد سيكون أيضا له بصمة واضحة به.

يذكر أن ليل ناس أكس استطاع أن يحقق نجاحا مذهلا خلال عام 2019، ونال RIAA-certified diamond plaque وذلك بسبب نجاح أغنيته " Old Town Road " حول العالم، وهى الأغنية التى قدمها مع بيلى راى سايروس.

من جهة أخرى استطاعت كليب أغنية " Old Town Road " التى أطلقها ليل ناس أكس على موقع يوتيوب فى يوليو 2019 أن يحقق نسبة مشاهدة عالية، تخطت الـ 219 مليون مشاهدة وهى بالتأكيد نسبة كبيرة لم يصل اليها بعض أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم.

ووفقا لـ"بيلبورد" فتعتبر " Old Town Road " الآن أسرع أغنية لتلقى اللوحة الماسية المعتمدة من RIAA. نظرا لنجاح الأغنية، سجل مغنى الراب ستة ترشيحات فى Grammys 2020.