شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس الزعيم عادل إمام مع "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم الكبير عادل إمام تصوير "فلانتينو" اسم أحدث أعماله الدرامية الذي يقوم بتصويره حالياً، .. وينشر الخليج 365 صورة جديدة من قلب كواليس التصوير حيث تجمعه الصورة مع عدد كبير من الفنانين المشاركين خلال أحداث المسلسل منهم حمدى الميرغنى وطارق الإبيارى وسليمان عيد ومحمد كيلانى.

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، أيضاً لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل في قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.



عادل امام

Advertisements

هذا وقد قطع الزعيم عادل امام شوطًا كبيرًا من تصوير حلقات مسلسل"فلانتينو"، والذي يوشك على الانتهاء من تصويره، وهو العمل الذي يعود من خلاله إلي الدراما بعد غيابه العام الماضي، .. مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلاً من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

على جانب آخر كان المخرج رامى إمام قد كشف عن حقيقة صورة للزعيم عادل إمام انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعى دون التعرف على أى تفاصيل بشأن كواليسها بعدما ظهر فيها الزعيم وابنه مع جده الراحل، حتى قرر المخرج رامى إمام، الكشف عن ذكريات تلك الصورة بإعادة نشرها مرة أخرى عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، ثم سرد بعض التفاصيل التي تنشر لأول مرة بخصوصها حين علق عليها بقوله : " "الصورة دى اتبعتتلى من حضراتكم كتير جدًا الفترة اللى فاتت.. والحقيقة رجعتنى حوالى 38 سنة لورا.. دى مش مجرد صورة بالنسبة لى.. دى من أحب الصور لى.. مش لأن فيها 3 أجيال بيتصوروا.. لا.. لأن فيها جدى الله يرحمه.. محمد إمام الكبير.. الراجل اللى ما شفتش فى حياتى زى حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه.. والأخيرة دى بالذات الظاهر طلعت جينات فى العيلة".