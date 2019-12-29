شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب عن تصريحاتها السابقة: ردى فيه قسوة علشان أنا ميتقاليش اخرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن سبب ردها القاسي أثناء إحيائها لحفلتها في موسم الرياض، بعد تعرضها لهاشتاج عبر منصة التدوينات القصيرة تويتر يطالبها بالصمت، وفي مقطع فيديو للفنانة مع برنامج اراب وود، قالت "في حفلة الرياض كان في هاشتاج أنا اتعرضتله، فاكنت رديت، ردي فيه قسوة شوية أنا بعترف إن كان فيه شوية قسوة، بس علشان أنا اتجرحت، وانا ميتقاليش اخرسي".

وقالت عبد الوهاب أثناء حفلتها بموسم الرياض في نوفمبر الماضي "الستات اللي زعلت علشان قولت نسمع كلام الرجالة عوانس، والرجالة دول عسل وسكر"، وسرعان ما تسببت تصريحاتها باشتعال مواقع السوشيال ميديا.

وفى تصريحات سابقة للمطربة، قالت فيها "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء"، والتي سرعان ما أغضبت عدد كبير من قبل السيدات الذين طالبوها بالاعتذار.

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وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مع الشاب خالد وحسين الجسمي حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق بمدينة دبي وسط حضور ضخم من الجمهور الذى تفاعل مع أنغام الموسيقى والألعاب النارية التى غطت سماء منطقة اوبرا دبي بالكامل معلنة الافتتاح الرسمى لمهرجان التسوق الأشهر بالعالم العربي و الذى تنظم دائرة دبي للسياحة دورته ال 25 هذا العالم لاحتفالات متعددة و متنوعة تناسب المواطن و السائح بدولة الإمارات العربية.

وهنأت شيرين دبي بافتتاح المهرجان وقالت ان دبي عروسة العالم العربي مشيرة إلى أنها تحب الغناء في الإمارات و تحرص علي التواجد دائما هناك، كما تستعد شيرين لتصوير فيلم سينمائى من تأليف أمير طعيمة، تعاقدت عليه مؤخرا مع وليد منصور والذى يعيدها إلى السينما بعد غياب 16 سنة منذ آخر أفلامها "ميدو مشاكل"، مع الفنان أحمد حلمى ورامز جلال ونشوى مصطفى.

وينتمى فيلم شيرين الجديد إلى طبيعة الأعمال الرومانسية الاستعراضية الغنائية، وجار التعاقد مع المخرج الذى يتولى إخراجه.