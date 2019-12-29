أسماء أبو اليزيد دون مكياج ونرمين الفقي بـ"الفرو".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسماء شريف منير

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، مرتدية "أيس كاب" على رأسها.

أسماء أبو اليزيد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلالة شتوية كاجوال.

باسكال مشعلاني

شاركت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني جمهورها بصورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية جذابة، مرتدية ملابس من اللونين الأبيض والأسود.

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شمس الكويتية

نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"روب" الاستحمام.

عمرو سعد

شارك الفنان عمرو سعد جمهوره بصورة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها داخل أحد المطاعم.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شبابية، مرتدية "تنورة" قصيرة.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارة، مرتدية جاكيت من الفرو، وعلقت: "أيام على السنة الجديدة، ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا جميعا، فيها ستر وصحة ونجاح".

يارا

نشرت المطربة اللبنانية يارا صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير وبجانبها شجرة "الكريسماس"، وعلقت: "لما تكون جالس وناطر السنة تخلص وتاخد معها كل الأشياء يلّي مش منيحة اللي صارت".