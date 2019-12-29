ياسين السقا ينشر صورة مع والديه وجده

محمد اسماعيل - القاهرة - كبت- بهيرة فودة: نشر ياسين السقا صورة تجمعه بوالده الفنان أحمد السقا، ووالدته مها الصغير، وجده محمد الصغير، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وعلق ياسين على الصورة :"السقا والصغير"، فيما اكتفى الفنان أحمد السقا بوضع قلوب على الصورة. من ناحية أخرى، يستكمل الفنان أحمد السقا تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت"، ويشاركه البطولة منى زكي، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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