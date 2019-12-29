رحمة تطلق "يا معلم" في رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قررت المطربة المصرية "رحمة" العودة للساحة الغنائية بداية من رأس السنة 2020 بأغنية جديدة بعنوان "يا معلم".

الأغنية من كلمات رحمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق عبدالجابر، ومكس وماستر شريف عبد الجابر.

"يا معلم" هي أغنية مقسوم شعبي تدور حول فكرة الجمع بين القوة والطيبة في رجل ما، فترغب المرأة حينها أن تمتلك قلبه وتعرض عليه حبها.

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وقالت رحمة، في تصريحات صحفية، إنها انتهت من تسجيل ومكساج الأغنية، ومن المقرر طرحها هذا الأسبوع مع احتفالات السنة الجديدة.

وأضافت رحمة أنها تخطط لطرح أغنية سينجل كل شهرين مع فريق العمل نفسه.

جدير بالذكر أن آخر أغانيها كانت خلال احتفالات عيد القوات المسلحة في أكتوبر الماضي، وهي أغنية "انتباه يا مصري"، من كلمات وألحان رحمة وتم إذاعتها على معظم القنوات المصرية.