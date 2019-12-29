صور| نجوم مسرح مصر يكشفون مفاجأة لجمهورهم في العام الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشف نجوم مسرح مصر، الفنان مصطفى خاطر، الفنان علي ربيع، والفنان محمد عبدالرحمن، والفنان حمدي الميرغني، عن تحضير مفاجأة لجمهورهم في عام 2020.
ونشر النجوم الأربعة عبر حساباتهم بموقع "إنستجرام" صورة تجمعهم، وعلق حمدي الميرغني: "حينما يلتقي الأخوات في عمل واحد يا ترى هيحصل إيه".
وعلق الفنان محمد عبدالرحمن: "انتظروا مفاجأة كبيرة بنحضرهالكم".
وعلق ربيع: "العمالقة"، أما مصطفى خاطر فكتب: "الجامدين قوي.. يا تري هتشوفونا مع بعض في ايه حد عارف؟".
يُذكر أنه انتهت مؤخرًا تجربة "مسرح مصر" التي استمرت لمدة 7 سنوات، وقُدمَ من خلالها مجموعة كبيرة من الفنانين الجدد، تحت إشراف الفنان أشرف عبد الباقي.
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