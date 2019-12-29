"حجمك عندي بلوك.. شربت مخدرات وسرقت أبويا".. تصريحات صادمة للنجوم في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عدد كبير من التصريحات الصادمة والمثيرة للجدل، أطلقها نجوم الفن في عام 2019، في مناسبات عدة.

ومن أبرز التصريحات التي أثارت الجدل:

"أنا فقدت الطحال"- سمية الخشاب

بعد انفصالها عن زوجها الفنان أحمد سعد، ظهرت الفنانة سمية الخشاب في إحدى حلقات برنامج "شيخ الحارة"، في رمضان الماضي، وقالت إن طليقها الفنان أحمد سعد ضربها في إحدى المرات وتسبب لها في إنفجار الطحال، لتدخل إحدى المستشفيات وتجري عملية جراحية لاستئصال الطحال.

وأكدت أنها لم تكن المرة الأولى، وهذا من أكبر الأسباب التي دفعتها لطلب الطلاق، ولديها أوراق وشهادات تثبت الواقعة، واعتبر البعض الأمر "صادما" خاصة أنهما ارتبطا بعد قصة حب كبيرة، كانت حديث رواد مواقع التواصل.

"أنا تقيلة على مصر"- ميريام فارس

في يونيو الماضي، شن الجمهور المصري هجوما كبيرا على الفنانة اللبنانية ميريام فارس، التي ردت على سؤال لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، حول عدم إحياء حفلات في مصر، قائلة: "مع مرور الوقت أصبحت متطلباتي أكبر، وصرت تقيلة على مصر".

هذا التصريح الذي وصفه البعض بالصادم، أدى لموجة كبيرة من الهجوم على "ميريام"، ووصفها البعض بناكرة الجميل، كما هاجمها عدد من الفنانين من بينهم رامي جمال، ومحمود العسيلي، وأمير طعيمة، لتخرج بعدها قائلة إن لهجتها اللبنانية فتحت مجالا لجدال كبير وسوء تفاهم.

"تعاطيت مخدرات وسرقت أبويا"- أحمد مجدي

قال الفنان أحمد مجدي، في إحدى حلقات برنامج "معكم- منى الشاذلي"، إنه تعاطى المخدرات في الثانوية العامة، حتى أنه قام بسرقة والده، ووصل لمرحلة كبيرة من السوء، ولكنه تراجع في وقفة مع النفس، حينما شاهد مدى الأذى الذي سببه لوالديه.

"مفيش حد من أهله يستلم الجثمان"- أشرف زكي

هذا التصريح الذي قاله نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، سبب صدمة كبيرة لجمهور النجم الراحل هيثم أحمد زكي، لاسيما أن وفاته في حد ذاتها شكلت صدمة للجمهور، فقد رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 35 عاما، وحيدا داخل منزله بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وبعد الانتهاء من إجراءات تصريح الدفن، تأخرت الجنازة، وبالسؤال عن السبب قال الفنان أشرف زكي، إن المستشفى رفضت تسليمه الجثمان نظرا لعدم وجود أحد من أقاربه من ناحية الأب، فقام "زكي" بالاتصال بالمحامي العام الذي صرح له بتسلم الجثمان.

"منة فضالي تضرب بلد بأكملها"- محمد ضياء الدين

بعد مرور أشهر على استضافتها في أحد البرامج، وتصريحها أنها تزوجت من الملحن محمد ضياء الدين عام 2008، وانفصلت عنه بسبب اعتياده ضربها، خرج "ضياء الدين" عن صمته في فبراير الماضي، وأكد أنه لم يعلن زواجه منها لأنه لم يستطع التعايش مع شخصيتها.

كما قال في بيان صادر عنه، إنه لا يستطيع ضربها وهي بمقدورها "ضرب بلد بأكملها"، كما أشار إلى أنها اختلقت هذه القصة لتتواجد على الساحة الفنية، في ظل الركود التي تعاني منه حاليا، كما نفى أن تكون والدتها قد رفضت زواجه منها.

"في مصر ممكن يسجنوني"- شيرين

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من وقت لآخر تثير المطربة شيرين عبدالوهاب الجدل، بتصريحات صادمة وهجوم ضد زملائها في بعض الأحيان، أما التصريح الأبرز والذي شكل صدمة للجمهور، حينما ظهرت شيرين في حفل بالبحرين، وقالت: "هنا أتكلم براحتي، اللي بيتكلم في مصر بيتحعشان في مصر ممكن يسجنوني"، وهو ما اعتبره البعض إساءة لبلدها.

وأجرت نقابة المهن التمثيلية تحقيق مع شيرين حول الواقعة، وأكدت أنها لم تتعمد الإساءة لبلدها، وأن هناك لجان وقنوات مأجورة تتعمد "اجتزاء" الكلام من سياقه لإثارة الجدل حولها.

"معاك واسطة أو حاجة"- محمود العسيلي

وصف البعض تصريح الفنان محمود العسيلي في إحدى الحفلات بأنه متعالي وصادم، فقد حاول أحد الشباب من المتواجدين بحفل "العسيلي" التقاط صورة معه، ليرد: "حضرتك معاك واسطة أو حاجة، جامد جدا مثلا"، ليشن الجمهور هجوما كبيرا على العسيلي، وحاول بعدها توضيح ما حدث عبر حسابه بموقع تويتر.

"يا أصالة حجمك عندي بلوك"- أحلام

قامت الفنانة الإماراتية بتوجيه الشكر للفنانة أصالة على تمنيها الشفاء للإعلامية فجر السعيد، واصفة إياها بالطيبة الأصيلة، لترد أصالة على المنشور بطريقة أغضبت أحلام، جعلتها تحذف المنشور بعد الرد، فقد عاتبت أحلام على "مزاجيتها"، قائلة: "يا حلومة عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صرلنا عايشين فيه ربع قرن".

من بعدها لاحقت أحلام ردود متابعيها، متسائلين عن سبب حذف المنشور، وسبب غضبها، لتعلق بأنها حذفت المنشور بسبب أن "الحقد واصل مراحله الأخيرة"، وقامت بعدها بعمل "بلوك" لأصالة من جميع صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وردت أصالة في أحد البرامج: "خليها تفش خلقها"، لتصفها أحلام فيما بعد بالمنافقة.

وقالت أحلام في مقابلة تليفزيونية: "هي حجمها عندي البلوك، أنا ما أحب المنافقين، وهي تدعي الجمهور ليشتموني ويسبوني، وما عندها الجرأة للمواجهة، وأنا أجرأ منها".

"لم أرى هيثم منذ 7 سنوات"- رامي بركات

قال رامي بركات، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في أحد البرامج، إنه لم يقابله منذ 7 سنوات، وهو الأمر الذي شكل صدمة لجمهوره، خاصة أن "هيثم" مات وحيدا داخل منزله، كما صرح لمصراوي أن آخر اتصال أجراه مع شقيقه منذ 3 أشهر.

"والدي قال لي لا أريدك في حياتي"- لينا الفيشاوي

قالت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، إن والدها أخبرها أنه لا يرديها في حياته مجددا، وهو الأمر الذي جعلها تشعر بالصدمة، خاصة أنها تعيش مع والدتها في إنجلترا، وما حدث بينهما كان بسبب خلافات بين والديها لرفضه تحمل النفقة، وما يؤكد كلامه حصوله على الحكم بالحبس لمدة شهر بسبب رفضه دفع نفقة ابنته.

"محمد رمضان ممثل عادي وقدوة سيئة"- جلال الشرقاوي

على الرغم من هجومه عليه سابقا، إلا أن الفنان جلال الشرقاوي، صرح في ندوة أقيمت على هامش الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للمسرح، أن الفنان محمد رمضان ممثل عادي وقدوة سيئة للشباب، نظرا لما يقدمه".

وتابع: "نرى أن الشباب الصغير يقوم بتقليده في كافة أنواع العنف والقتل والإرهاب، فما يقدمه نوع آخر من الإرهاب، قد يكون ممثل ولكنه عادي يدخل في المتوسط ليس أكثر".