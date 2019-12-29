مصر.. الحكم بسجن الراقصة الروسية الشهيرة “جوهرة” بتهمة الفسق وإثارة الغرائز

أيّدت محكمة جنح مستأنف الجيزة بمصر، السبت، الحكم الصادر ضد الراقصة الروسية، يكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ«جوهرة»، بحبسها سنة مع الشغل، في اتهامها بـ«التحريض على الفسق والفجور»، كما رفضت الاستئناف المقدم من دفاع الراقصة، وفقاً لـ”المصري اليوم”. كانت النيابة العامة المصرية وجهت للراقصة جوهرة تهمًا بـ«التحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز، والعمل دون ترخيص».

وجاء في التحقيقات أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة مرتدية بدلة رقص شبه عارية، وتظهر فيها مفاتن جسدها، كما تظهر فيه الراقصة وهي تشير إلى أجزاء حساسة من جسدها، لإثارة غرائز الشباب. أضافت التحريات أنه بالتحري عن الواقعة بمعرفة شرطة السياحة، تبين أن الراقصة تقدم فقرة للرقص الشرقي في ملهى ليلى بمنطقة الجيزة. وألقت قوات شرطة السياحة القبض على الراقصة، وأقرت بأنها ظهرت في الفيديو المذكور، وأحيلت لنيابة قسم الجيزة للتحقيق معها. وقالت الراقصة إنها حضرت إلى مصر للسياحة، لكنها اتجهت للرقص الشرقي بعد فترة من مكوثها هنا.