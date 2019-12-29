شاهد: ردة فعل حليمة بولند بعد لقاء سريع مع عبادي الجوهر

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مقطع فيديو مع المطرب السعودي عبادي الجوهر. وأعربت حليمة عن دهشتها لحظة رؤية الفنان عبادي الجوهر حيث قابلته مصادفه، وعبر عن سعادته لرؤيتها.

يشار إلى أن نجم الغناء السعودي عبادي الجوهر، التقى جمهوره في الكويت في حفلةٍ مع الفنانة الإماراتية الشابة شمة حمدان، الخميس الماضي وقدمت الحفل حليمة بولند.

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