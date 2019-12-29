شاهد: الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي في عيد ميلاد نجم ريال مدريد

كشفت الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي عبر حسابها في سناب شات عن حضورها لحفل عيد ميلاد مهاجم ونجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما. ونشرت عهود مقاطع من حفل عيد ميلاد النجم الفرسي بجانب صورتها معه.

يذكر أن نجم النادي الملكي اختار قضاء إجازته والاحتفال برأس السنة الميلادية في دبي التي تعد المدينة المفضلة لقضاء إجازة نجوم الكرة والمشاهير.

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