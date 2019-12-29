في عيد ميلاده.. أمير كرارة لـ أوس أوس: يا ابن العسل

احتفل النجم أمير كرارة بعيد ميلاد الفنان أوس أوس، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشر صورة تجمعه به.

وداعب كرارة أوس أوس، قائلًا: كل سنه وانت طيب يا عسل يا ابن العسل.

يشار إلى أن النجم أمير كرارة يواصل تصوير مسلسله الجديد، والذي يحمل أسم الإختيار، والمقرر أن يتم عرضه ضمن ماراثون

رمضان 2020 المقبل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إياد نصار، إسلام حافظ.

وتدور أحداث المسلسل حول حياة أحمد صابر المنسي قائد

الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

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ومن ناحية آخرى يشارك الفنان أوس أوس في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة كل من حمدي الميرغني، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود، محمد حسني، إنتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، محمد المغربي، محمود عبدالغفار، أيمن حسام، نهى عابدين.