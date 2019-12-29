شاهد.. نجوم الغناء العربي يشعلون الرياض بحفل ياسر بوعلي

تألق نجوم الغناء العربي في حفل ياسر بو علي، والذي أقيم مساء أمس على مسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن موسم الرياض، والذي تنظمه وزارة الهئية العامة للترفيه.

وشارك في حفل ليلة ياسر أبو علي، العديد من النجم ومنهم: ماجد المهندس، راشد الماجد، نوال الكويتية، رابح صقر، فؤاد عبدالواحد، أنغام.

ووجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، كلمة شكر لكل الجماهير، كما أعرب عن سعادته الغامرة بتنظيم هذا الحفل المميز والرائع بمشاركة عدد من نجوم الغناء العربي للملحن المبدع ياسر بوعلي، قائلًا: إن السعودية تزخر بالعديد من الفنانين الكبار، وأنه سعيد جدًا بهذا اليوم

الرائع والمميز، كما أنه يصادر مرور عام كامل على توليه رئاسة الهيئة العامة للترفيه متمنيًا مزيدًا من النجاح والإنجازات.

ومن ناحيتها ألقى نجوم الغناء العربي، كلماتهم، والتي أشادت بالملحن المبدع ياسر بو علي، ومنهم، رابح صقر، قائلًا: سعيد بأنني كنت أحد مكتشفي موهبة الملحن ياسر بو علي، وفخور بأنني أكثر الفنانين الذين تغنوا من ألحانه، في حين قالت الفنانة نوال الكويتية: لا أتخيل أن أطلق ألبومًا دون أن يكون لياسر بو علي بصمة ولحن في ألبومي، وذكر الفنان راشد الماجد مجهود ياسر، قائلًا: اليوم احتفال للجميع فكوننا نحتفل بقامة لها تأثيرها بالوسط الفني ومؤثرة، ولها إسهامات كبيرة ليس على المستوى المحلي وحسب بل وصلت أبعد من ذلك، كما أنني فخور وسعيد وممتن للملحن ياسر بو علي، ولا أنسى أغنية هدية، وبعد أن تم إطلاقها وحصدت إشادات واسعة على المستوى اللحني، فاليوم وكل يوم يستحق ياسر بو علي هذا التكريم.

كما قدمت الفنانة أنغام مجموعة من أغانيها للملحن ياسر بو علي، وسط تفاعل الجمهور، وبحضور غير عادي، كما قدمت الفنانة نوال الكويتية أجمل أغانيها، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومميز، مرددًا معها الأغاني بكل حب وحماس، وسط أجواء رائعة وساحرة من التفاعل.

يذكر أن الحفل تضمن فيلمًا وثائقيًا بعنوان دع الموسيقى تسرد قصتها، والذي أستعرض مسيرة الملحن الكبير ياسر بوعلي، منذ بداياته وحتى أصبح نجمًا ساطعًا في سماء الأغنية الخليجية والعربية.

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