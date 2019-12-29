عصام كاريكا يكشف تفاصيل عمليته الجراحية

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان والملحن المصري عصام كاريكا عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا في الأحبال الصوتية. وقال كاريكا لفي حديث خاص لصحيفة "الوطن" المصرية إن سبب غيابه خلال الفترة الأخيرة هو قيامه بعملية جراحية في الأحبال الصوتية بسبب وجود نتوءات في الأحبال الصوتية.
وأشار عصام كاريكا إلى أن سبب ظهور النتوءات هو إجهاده اليومي لصوته، مؤكدا أنه حاليا يشعر بتحسن شديد.
الجدير ذكره أن آخر تعاون له كان مع الفنانة اللبنانية مايا دياب التي أطلقت منذ أسابيع أغنية منفردة بعنوان "ربع ساعة".
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