بالصور- رانيا يوسف تستعرض مؤخرتها في الجيم

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية رانيا يوسف متابعيها مقطع فيديو عبر خاصية الستوري عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أثناء ممارستها الريضاة في النادي الرياضي.
وظهرت رانيا يوسف ترتدي بنطالا باللون الرمادي، برز تفاصيل جسمها ورشاقتها، وارتدت تي شيرت بيضاء، ورفعت شعرها الاسود معتمدة تسريحة ذيل الحصان.
وتعرّضت رانيا يوسف لموجة من الإنتقادات بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعدما برزت مؤخرتها أثناء التمارينات الرياضية.
يذكر أن النجمة رانيا يوسف بدأت منذ أيام تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" مع هبة عبد العزيز.
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