بالصور- لاميتا فرنجية في جلسة تصوير مثيرة على طاولة البليارد

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً جديدة أثارت جدل المتابعين. وظهرت لاميتا وهي تمارس رياضة البليارد مرتدية ملابس سوداء، وعلقت قائلة: "افعل شيئا واحدا وافعل ذلك جيدا". يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى3 " الى جانب تامر حسني، مي عز الدين، عزت أبو عوف واخراج محمد سامي. شاركت لاميتا مع الممثل المصري رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة" ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة "مع أحمد عز وغيرها.



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