بالفيديو- أم كلثوم تُحيي حفلاً في أوبرا دبي

ميرنا وليد - بيروت - بعد رحيل الفنانة المصرية أم كلثوم، منذ أكثر من 44 عاماً، عادت لتقف على خشبة مسرح أوبرا دبي، أول من أمس، بتقنية الهيلوغرام، حيث استمتع عشاق ومحبو الطرب لحفل غنائي يحاكي الواقع، واستمتع الحضور مدة ساعة كاملة أداء الراحلة أم كلثوم من خلال أربع أغنيات، بحضور ثلاثي الأبعاد بالإضافة الى الصوت والأداء الذي ظهر حقيقياً.
ويشار الى أن هذه العملية تعتمد على برامج متخصصة قادرة على منح صورة ذات جودة عالية للمجسم، ثم يتم بعدها تلوينه ووضع تفاصيل العيون والشعر وكل الملامح، ليتم الانتقال الى الحركة، إذ يتم ربط الحركة بالإنسان.
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