تراند اليوم : سهرة في حب الجمهور من الهضبة في الكريسماس-تفاصيل

يستعد النجم عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم سهران ، التي تعد ضمن أغاني ألبومه الجديد أنا غير ، وذلك تزامنًا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة

وكانت بداية إعلان الهضبة عن الألبوم الجديد أنا غير ، في شهر يوليو الماضي من عام 2019، حيث يتبع عمرو أسلوبًا جديدًا للدعاية، وهو طرح الألبوم على فترات متباعدة، أغنية تلو الأخرى، وحتى الآن قام بإطلاق 7 أغاني وهم بالترتيب، بحبه، أنا غير ، يوم تلات، تحيرك، متغير، قدام مرايتها، أول يوم في البعد ، كما طرح أنا غير بطريقة الـ ريميكس

كما أحيا دياب مؤخرًا حفلًا ضخمًا بمهرجان ميدل بيست ، ضمن فعاليات تتويج نجاح موسم الرياض، شاركه خلال الحفل الـ دي جي العالمي ريهاب ، حيث قدموا خلال الحفل 3 أغاني بلمسة توزيع ريهاب، وهما يوم تلات، يتعلموا، يا أجمل عيون