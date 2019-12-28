بالفستان الأبيض أروى جودة تتألق في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية أروى جودة لجلسة تصوير حديثة مع المصورة بيلو حسين.

أروى شاركت جمهورها في صور جديدة من جلسة التصوير عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وشكرت القائمين على ظهورها بهذا الشكل.

الفنانة الشابة اختارت لها فستان أبيض شفاف ومكشوف من الأعلى، وأبرز الفستان جمالها، وطلتها الناعمة، واختارت أيضا تسريحة شعر بسيطة وماكياج ناعم.

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أروى تلقت عدد كبير من عبارات الغزل من قبل جمهورها، كما عبرت عدد من الفنانات عن إعجابهن بشكلها ومنهن شيماء سيف وكندة علوش.

يُذكر أن أروى جودة تشارك في فيلم “أشباح أوروبا” مع الفنانة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي، قصة كريم ‏فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه ‏الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا ‏المخرج محمد ياسين.

وكان آخر ظهور درامي لأروى جودة، كان عبر مشاركتها في مسلسل “صانع الأحلام” الذي ‏عُرض ‏في ‏شهر رمضان ‏‏2019، مع مكسيم خليل وإيلي متري ورنا ريشه وطوني عيسى ومي سليم وجيسي ‏عبدو، ‏من ‏إخراج محمد عبدالعزيز، وتأليف بشار ‏عباس.