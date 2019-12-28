وفاة الموسيقار اللبناني رينيه بندلي عن 70 عاما

فقدت عائلة بندلي الفنية اللبنانية ركنها الموسيقي رينيه بندلي الذي كان المحرك الفعلي لسلّم العائلة فنيا والمؤلفة من 12 شخصا يتوزعون بين الغناء والتلحين.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في بيروت إن رينيه بندلي توفي عن 70 عاما في الميناء الواقع في طرابلس بشمال لبنان وفي رصيده أكثر من 200 أغنية.

وكتب بندلي ولحن أغاني أسرته بالتعاون مع الشاعر الراحل الصحفي جورج يمين.

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وفي ثمانينيات القرن الماضي ساهم في وصول ابنته الطفلة ريمي بندلي إلى مسارح دولية حيث أنشدت لوطنها لبنان أغنية "أعطونا الطفولة أعطونا السلام".

واشتهر رينيه بندلي بأغنياته الساخرة التي تحاكي أيام الحرب الأهلية في لبنان والتي دارت بين عامي 1975 و1990 وأزماتها المعيشية.

ومن هذه الأغنيات "تنكة تنكة" التي كتبها الفنان الراحل وسيم طبارة وتعرض لواقع أزمة حياتية كان اللبنانيون فيها يقفون على محطات البنزين وأبواب المخابز للحصول على المواد الأولية المفقودة.

وغنى بندلي "دورها دور" في سبعينيات القرن الماضي من كلمات بشير الضيقة والتي حملت دعوة إلى نسيان الحرب.

وعاشت عائلة بندلي نجاحات كثيرة وقد وثقت هذه النجاحات بأغنية "عيلتنا عيلة" و"وردة حمرة" و"غزالي".