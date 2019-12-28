ليلى علوي ترافق المصمم العالمي مايكل ميشيل لزيارة الأهرامات

رافقت الفنانة المصرية ليلى علوي مصمم الإكسسوارات العالمي مايكل ميشيل في جولة سياحية، زارا خلالها الأهرامات.

الزيارة تأتي ضمن مبادرة "فيها حاجة حلوة"، التي نظمتها جمعية "موناكو" لكشف جمال وحضارة مصر.

ونشرت علوي صورة تجمعها بميشيل ومجموعة أخرى من أمام الأهرامات.

وكان بصحبة مايكل ميشيل في أولى جولاته بمصر، زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، والمهندسة زينب بشير، عضو جمعية "موناكو".

Advertisements





وأبدى ميشيل سعادته بزيارة مصر، التي وصفها بأنها من البلاد المحببة إليه، معرباً عن سعادته لوجوده بجوار الأهرامات، خاصة أنه لطالما حلم بالتعرف على تاريخ الفراعنة.





كانت ليلى علوي إحدى الفنانات المنضمات لمبادرة "فيها حاجة حلوة" الشهر الماضي، التي تضم في عضويتها أيضاً يسرا وأصالة وإلهام شاهين ونجلاء بدر وأخريات.





وتحرص المبادرة على إظهار الجوانب المضيئة في تاريخ مصر لإعطاء طاقة إيجابية للأجيال الجديدة.



