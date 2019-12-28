وفاة الممثلة الأمريكية سو ليون بطلة فيلم "لوليتا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الممثلة الأمريكية سو ليون، التي اشتهرت بدورها في فيلم "لوليتا" من إخراج ستانلي كوبريك المقتبس عن رواية فلاديمير نابوكوف، عن 73 عاماً، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن صديق مقرب من الممثلة قوله إن ليون توفيت مساء الخميس في لوس أنجلوس.
وولدت ليون في يوليو/تموز 1946، واختيرت في سن الـ14 للتمثيل بفيلم ستانلي كوبريك الذي عرض في عام 1962، وفازت بجائزة جولدن جلوب عن ذلك الدور.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن نابوكوف اعتبر أن سو ليون هي "المراهقة المثالية" لتأدية دور لوليتا قبل أن يصرح بعد ذلك بأنه كان يتمنى أن تؤدي الدور الممثلة الفرنسية كاترين دومونجو (زازي دان لو ميترو).
وبعد "لوليتا"، مثلت سو ليون في حوالى 20 فيلما قبل أن تنسحب من الساحة الفنية عام 1980.
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