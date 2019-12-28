تركي آل الشيخ يكشف تصاميم جديدة في بوليفارد الرياض على وقع الزغاريد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عن التصاميم الجديدة التي شهدها بوليفارد الرياض بحلته الجديدة مع انطلاقة العام الميلادي الجديد 2020 التي كان قد أعلن عنها قبل قرابة 3 أسابيع.

ونشر "آل الشيخ" مقاطع فيديو وصورا عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر" ظهر في إحداها افتتاح الدراعة بحلتها الجديدة على أنغام الطبول والمزامير إضافة إلى "الزغاريد" التي أطلقتها السيدات الحاضرات في الافتتاح.

وأظهرت العديد من الصور والفيديوهات التوسعات التي شهدها البوليفارد وكانت أغلبها تأتي في إطار تهيئة أماكن لاستقبال الضيوف في الكافيهات والأماكن المميزة المطلة على البحر.

وأوضحت الصور والفيديوهات جميع التصميمات التي شهدتها المنطقة، إذ علق تركي آل الشيخ قائلا: "البوليفارد بحلته الجديدة جاهز ... لايفوتكم".

وأصدرت هيئة الترفيه السعودية بيانا أوضحت فيه ما أثير حول احتفال السعودية برأس السنة الميلادية للمرة الأولى في تاريخها، وهو الأمر الذي تم تداوله خلال اليومين الماضيين.

وقالت الهيئة العامة للترفيه في بيانها: "تود الهيئة العامة للترفيه الإشارة إلى أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، والذي تم تداول إعلانها مؤخرًا في منصات التواصل الاجتماعي".

Advertisements

واستطرد البيان الذي تم نشره على الحساب الخاص بالهيئة عبر موقع التغريدات "تويتر": "وتؤكد الهيئة أنه قد تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وكان قد كشف "آل الشيخ" أن منطقة "البوليفارد"، وهي مقر الفعاليات الرئيسية في مدينة الرياض، ستظهر بحلة جديدة قبل نهاية العام الحالي.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة له عبر تويتر: "البوليفارد بحلته الجديدة قبل نهاية السنة.. وافقت قبل قليل على التصاميم ونوعدكم بشيء مبهر"، دون أن يشير المسؤول السعودي البارز إلى التصاميم الجديدة التي ستظهر في "البوليفارد" المرتبطة بالعام الميلادي بشكل مباشر.

يذكر أن هيئة الترفيه قامت بتغيير الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر "تويتر" وتم تسميته "شتاء الرياض" وهو المسمى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفل في خمس مناطق شتاء الرياض حددتها الهيئة، وهي رياض ونتروندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.