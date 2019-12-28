مشاهير لبنانيون يوجهون الرسائل لسعيد الماروق بعد فيلم "الفلوس"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، إلا أن المخرج سعيد الماروق أصر على الاحتفال بإطلاق فيلم "الفلوس" الذي بدأ عرضه في مختلف الصالات اللبنانية.

وأراد الماروق من خلال هذه الاحتفالية أن تكون رسالة لكل المغرضين والذين يتربصون شرا بالبلد، يؤكد من خلالها أن لبنان لا يزال ينبض بالحياة على الرغم من كل المآسي والأزمات التي يمر بها.

وتدور أحداث العمل حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

واللافت، أن عددا كبيرا من النجوم اللبنانيين قد حرصوا على مشاركة المخرج سعيد الماروق فرحته على الرغم من غياب كافة فريق العمل المصري الذي تعاون معه، وفي طليعتهم الفنانة نجوى كرم التي حضرت في وقت مبكر وشاهدت عرض الفيلم كاملا جنبا إلى جنب مع المخرج سعيد الماروق.

Advertisements

وهنا لا بد من الإشارة، إلى أن فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني قد حقق إيرادات وصلت لمليون و700 ألف جنيه في اليوم الأول من عرضه في مصر، إذ طرح في كل دور العرض، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال الأيام المقبلة، بخاصة وأن عطلة نهاية العام باتت على الأبواب.

وكان عرض خاص لفيلم "الفلوس" قد أقيم مؤخرًا في مصر، بحضور نجوم العمل وعلى رأسهم تامر حسني، زينة، خالد الصاوي وعائشة بن أحمد، وحرص عدد من زملائهم الفنانين الذين أصروا على التواجد خلال العرض الأول وفي طليعتهم هنا الزاهد، والإعلامية بوسي شلبي، أحمد جمال، حلا شيحة، حكيم وغيرهم.

من جهة ثانية، فقد حرصت الفنانة لطيفة، على تهنئة المخرج سعيد الماروق بفيلمه الجديد "الفلوس" إذ كتبت عبر "تويتر": "ألف مليون مبروك يا مبدع فيلم الفلوس.. وإن شاء الله يحقق النجاح الكاسح، لأنك تستاهل".

موقع" فوشيا" كان حاضرا خلال حفل إطلاق فيلم "الفلوس" وعاد بنقل لمختلف مجريات الحدث.