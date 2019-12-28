حبس الراقصة جوهرة عاما بتهم مختلفة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة في بـ"جوهرة"، بعد قبول الاستئناف المقدم منها بشأن حبسها على خلفية توجيه عدة تهم لها وهي التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز عبر إيحاءات وعدم حصولها على تصريح عمل، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي ترقص بملابس غير مناسبة.

وأيدت المحكمة حكمها النهائي على الراقصة جوهرة بحبسها عاما مع الشغل بسبب التهم المذكور شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه، وذلك رغم تقديم المحامي عاصم قنديل ودفاع "جوهرة" مذكرة إلى هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش وانعدام الدليل وعدم جدية التحريات.

وكانت مباحث الآداب قد ألقت القبض على الراقصة "جوهرة"، في وقت سابق بعد التحري عن الواقعة بمعرفة شرطة السياحة وتبين وقتها أن الراقصة تقدم فقرة للرقص الشرقي في ملهى ليلي بمنطقة الجيزة بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى أن ألقت شرطة السياحة القبض عليها لتقر بأنها ظهرت في الفيديو المذكور، وأحيلت للنيابة التي تولت التحقيق إلى أن تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية.

يأتي هذا الحكم بعد أن ظهرت الراقصة الروسية "جوهرة" لأول مرة بعد تداول أنباء القبض عليها على خلفية الفيديوهات المسربة لها برفقة زوجها، وقيل إنه صديقها ويدعى الشاب خالد أحمد، وذلك في العرض الخاص لفيلم "الفلوس" الذي تشارك فيه برفقة النجم المصري تامر حسني.

وارتدت الراقصة جوهرة بنطلون جينز وبلوزة بيضاء وبوتًا بني اللون واعتمدت تسريحة شعر منسدل ومكياجا ناعما تناسق مع إطلالتها، ولفتت "جوهرة" الأنظار إليها فور ظهورها على الريد كاربت.

Advertisements

وتشارك جوهرة في الفيلم بأغنية "حلوة الحياة" التي يتم غناؤها في الفيلم، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم رسميا في السينمات اليوم 25 ديسمبر للمنافسة في موسم رأس السنة 2020.

وحضر الفيلم الذي أُقيم في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر مساء الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، النجوم: تامر حسني، وحلا شيحة، وزينة، وخالد الصاوي، وعلي ربيع، وأكرم حسني، ومحمد نور، وعائشة بن أحمد، وعمر السعيد، وهشام ماجد، وهاني مهنا، وأمير طعيمة، وغيرهم.

يُذكر أن فيلم "الفلوس" ينافس به تامر حسني على كعكة الإيرادات في موسم رأس السنة الجديدة ويشاركه البطولة: زينة، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، وغيرهم. والفيلم سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، وإخراج سعيد الماروق.