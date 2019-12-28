شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد سينما 2019.. أقل 5 أفلام حصداً للإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مثلما شهد العام السينمائى فى 2019 تحقيق العديد من الأرقام القياسية على مستوى الإيرادات، وتخطى فيلمين حاجز الـ100 مليون لأول مرة فى السينما المصرية، شهد أيضاً عرض أفلام لم تحقق أى نجاح يذكر على مستوى شباك التذاكر بل وعدد كبير منها لم يصل حتى لنصف مليون جنيه، لاسيما أنها لا تضم نجوم الصف الأول أو حتى الثانى واعتمدت على الفنانين الشباب وحتى موعد طرحها لم يكن فى المواسم السينمائية الأهم فى العام.

ويأتى فيلم "خط الموت" بطولة علا غانم الذى حقق 44 ألف جنيه إيرادات، فكرة سحر عصام وتأليف وإخراج محمد عادل، وتدور الأحداث فى إطار تشويقى أكشن، الفيلم بطولة علا غانم وأحمد صلاح حسنى ورزان مغربى وريم البارودى وعبد الإمام عبد الله ومحمد سليمان وإنجى خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح وأميرة نايف وعبد الله مشرف ومنير مكرم ومصطفى يوسف ومنى ممدوح وجليلة محمود وبهجت عدلي وشريف ليلة.



فيلم خط الموت

وفيلم "يوم العرض" بطولة عدد من الشباب حيث حصد 130 ألف جنيه، وينتمى لنوعية أفلام التشويق والإثارة، وتدور أحداثه حول عملية نصب كبرى، وهو من تأليف إيهاب ناصر، وبطولة إيهاب فهمى، وأحمد صيام، وندى بهجت، وكلوديا حنا، ومحمد السعدنى، ومحمد عبدالجواد، ورضا إدريس، وفكرة وإخراج بيبرس الشهاوى.

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فيلم يوم العرض

فيلم "إنت إيه" بطولة إبرام سمير ومحمد ثروت ولطفى لبيب وحقق 162 ألف حنيه وبطولة مجموعة من نجوم مسرح مصر منهم ابرام وحامد شرابي وسارة درزاوى، ويشاركهم طاهر ابو ليله وسامي مغاوري ونرمين ماهر وإخراج هالة المدني.



فيلم انت ايه

فيلم "قهوة بورصة مصر" حصد 200 ألف جنيه، وهو بطولة علاء مرسى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسنى، علاء مرسى، لطفى لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، مصطفى قمر، وعلى حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلونى، هاجر الشرنوبى، حسام الجندى، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، شريف باهر، جمال حجازى، ريكو، وإخراج أحمد نور.



فيلم قهوة بورصة مصر

فيلم "كازانوفا" حقق 273 ألف جنيه وبطولة إيساف، راندا البحيري، إلهام عبدالبديع، مصطفى هريدي، أحمد التهامي، وتأليف هيثم وحيد، إخراج أسامة فاضل، تدور أحداثه حول قصة حب تجمع بين مخرج إعلانات ومصممة أزياء، يتعرضان لموقف يقلب حياتهما رأسًا على عقب.