شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج مسرحية "رسايل العشاق" يقاطع البيت الفني للمسرح: مش هخرج فيه تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم المخرج المسرحى محمد إبراهيم محمد البيت الفنى للمسرح من خلال صفحته عبر موقع فيس بوك، حين كتب "بوست" هاجمهم فيه، وأكد خلاله أنه لن يخرج طوال عمره أية عروض مسرحية تابعة للبيت الفنى للمسرح، حيث قال: "عمرى ما هخرج فى البيت الفنى للمسرح تااااانى... بجد.. حسبى الله ونعم الوكيل.. حسبى الله ونعم الوكيل.. وليه الواحد يعمل فى نفسه كدة.. بسبب عرض ممكن يجيلوا الضغط والسكر ويموت.. بسبب ناس مش فاهمة.. حسبى الله ونعم الوكيل".





جاء ذلك على خلفية أزمات واجهته مؤخراً أثناء إخراجه العرض المسرحى المعروف باسم "رسايل العشاق" من تأليف وإخراج المخرج محمد إبراهيم، ومن إنتاج وزارة الثقافة، والعرض عبارة عن حالة رومانسية كوميدية بالتوازى مع تضمن العرض أشعارا صوفية ودراما حركية تقدم خلال ساعة وربع، وتسلط الضوء على المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج، وذك فى محاولة لحل تلك المشكلات من خلال رسائل يتم تقديمها عن طريق أشعار جلال الدين الرومى مثلما يظهر داخل المسرحية، والتى تعد بمثابة دعوة للطاقة الإيجابية فى الحياة والوصول للفطرة السليمة فى الحب.

Advertisements

"رسايل العشاق" من بطولة مفيد عاشور، لما كتكت، وائل شاهين، زينب العبد، تغريد عبد الرحمن، سهر رضا، جورج أشرف، عبد الله صابر، تلحين وغناء المطرب والمنشد على الهلباوى الذى يغنى كافة الأغانى خلال العرض المسرحي، ديكور هبة عبد الحميد، إضاءة محمد إبراهيم، تصميم الدراما الحركية مناضل عنتر، فكرة وتأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.

وكان قد تم افتتاح العرض المسرحى "رسايل العشاق" برئاسة الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح منذ شهر وتحديداً فى الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، .. وذلك على مسرح ميامى بوسط البلد، بحضور الفنان إيهاب فهمى مدير فرقة المسرح الكوميدي، والفنان أشرف طلبك مدير فرقة المسرح القومي، وعدد من الفنانين والإعلاميين وسط حضور جماهيرى كبير.