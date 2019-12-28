شكرا لقرائتكم خبر عن 250 مشهداً حصيلة تصوير "ختم النمر" لـ أحمد صلاح حسنى بأسوان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد فريق عمل مسلسل "ختم النمر" بطولة النجم أحمد صلاح حسنى من أسوان، بعد انتهاء تصوير المشاهد الخارجية هناك، حيث استغرق التصوير 12 يوماً، جمعت كل من أحمد صلاح حسنى وإسلام جمال ونسرين طافش وجميل برسوم وميراهن حسين، وآخرون، وصور المخرج أحمد سمير فرج ما يقرب من 250 مشهداً خلال السفر إلى أسوان، بما يعادل 20 مشهداً يوميا، حيث تحتاج تصوير المشاهد تجهيزات واستعدادت خاصة، وهو معدل تصويرمرتفع للغاية.

ومن المقرر أن يحصل فريق العمل على إجازة لمدة 84 ساعة بعد التصوير فى أسوان، ليستأنف بعدها المخرج أحمد سمير فرج التصوير فى الديكور الأساسى الثانى للمسلسل، حيث يكثف التصوير مباشرة فور عودته نظرا لرغبة شركة سينرجى المنتجة للعمل فى عرض المسلسل خلال شهر يناير المقبل على أقصى تقدير.

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والمسلسل من بطولة عدد من النجوم منهم، أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، اسلام جمال، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرين.

يشار إلى أن أحمد صلاح حسنى قدم أخر أعماله بفيلم "الممر" مع النجم أحمد عز، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وسجل 80 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته محمد فراج، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، أحمد فلوكس، اسماء أببو اليزيد، هند صبرى، وأخرون، تأليف وإخراج شريف عرفة.

يذكر أن مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة الأولى لـ أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، أخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.