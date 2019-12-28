شكرا لقرائتكم خبر عن البطل الخارق المختل Deadpool يعود بجزء ثالث جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الغموض الفترة الأخيرة على السلسلة الشهيرة Deadpool، بعد اندماج ديزنى وفوكس، وانتشرت بعض الشائعات التى تفيد بإلغاء الفيلم الذى يحتل المركز الثانى فى أكثر الأفلام صاحبة تصنيف للكبار فقط تحقيقاً للإيرادات حتى أكد الممثل ريان رينولدز الذى يلعب دور البطولة عودة البطل الخارق الشهير بجزء ثالث.

وفى لقاء لبطل السلسلة الشهير، أكد على أن الفريق بأكمله يعمل على الجزء الجديد، موضحاً على أن الجزء الثالث الجديد سيأتى بنفس التصنيف للكبار فقط، بالإضافة إلى تواجد بعض الشخصيات الجديدة واضافة بعض الجنون للشخصية التى تشتهر بتلك الصفة فى عالم الأبطال الخارقين.

ولم يكشف رينولدز عن توقيت عرض الجزء الثالث، أو توقيت بداية التصوير، واكتفى بالإعلان عن الجزء الجديد لطمأنه بعض متابعيه وجمهوره الذين شعروا بالقلق من نهاية السلسلة بعد انضمامها لشركة مارفل التى لا يتناسب معها الأفلام صاحبة تصنيف للكبار فقط.

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وحرص النجم العالمى ريان رينولدز على تهنئة الممثل العالمى جواكين فينيكس صاحب شخصية الجوكر بتصدر فيلمه قائمة أكثر الأفلام صاحبة الـ" R-Rated" للكبار فقط تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ بعد تفوقه على فيلمDeadpool.

حقق فيلم Deadpool فى جزئه الثانى إيرادات وصلت إلى 664 مليون دولار أمريكى حول العالم، وهو فيلم الأكشن والخيال العلمى الذى ينتمى لسلسلة مارفيل الشهيرة وبهذا الرقم يكون العمل حقق أكثر من 6 أضعاف ميزانيته والتى قدرت بـ110 ملايين دولار.





الفيلم المبنى على إحدى شخصيات مارفيل الخيالية، كان الجزء الأول منه هو الإصدار الثامن ضمن سلسلة أفلام "إكس مان"، والجزء الأول من إخراج تيم ميلر وسيناريو ريت ريزه وبول ويرنك، بطولة رايان رينولدز، مورينا باكارين، إد سكراين وتى جاى ميلر.