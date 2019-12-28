شكرا لقرائتكم خبر عن 12 حالة طلاق في الوسط الفني في 2019.. أبرزهم ياسمين عبد العزيز و سمية الخشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2019، عدد من حالات الطلاق فى الوسط الفنى، بعضها تم فى هدوء بدون وقوع أى خلاف و البعض الآخر وصل الأمر للمحاكم و الضرب.

فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الجميع في 2019، بإعلانها الانفصال عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زيجة استمرت أكثر من 17 عاما، أنجبا خلالها ياسمين، وسيف.

كما أعلنت الفنانة هنا شيحة في 2019 عن طلاقها من زوجها الفنان أحمد فلوكس، بعد 9 شهور فقط من الزواج، لتخرج عن صمتها وتأكد خبرالانفصال مشيرة إلى أن السبب يعود لإختلاف في وجهات النظر، ولكن الصداقة مازالت تجمع بينهما.

وانفصلت الفنانة شيري عادل عن معز مسعود، بعد زواج استمرعام، حيث أعلنا خبرارتباطهما رسميا في 12 يوليو 2018.

طلاق الفنانة سمية الخشاب من المطرب أحمد سعد، الأشهر فى 2019، حيث أعلن سعد، انفصاله عن الخشاب في مارس الماضى، بعد عقد قرانهما في أكتوبر 2017، ثم خرجت الخشاب وهاجمته واتهمته بالشروع في قتلها خلال فترة زواجهما.

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كما انفصل الفنان عمرو سعد عن زوجته الفنانة شيماء فوزي، في سرية تامة لم يكشف عنها إلا زوجته، عبر حسابها على إنستجرام ونشرت شيماء فوزي زوجة عمرو سعد، صورة لها عبر إنستجرام، وعلقت قائلة: "أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".

انفصلت الفنانة بسمة عن زوجها الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعد زواج استمر أكثر من 7 سنوات.

كما أعلن الفنان محمود العسيلي، الانفصال عن زوجته للمرة ثانية، مبررا أسباب طلاقه في المرتين، بأنه لا يستطيع العيش غير سعيد.

وشهد عام 2019 انفصال المطربة ساندى عقب زواج استمر لمدة عام، و انفصال الفنانة سارة نخله عن زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، و انفصال الفنانة حلا شيحة عن زوجها الكندى.

وانفصل الفنان علي ربيع عن زوجته ندى محمود، التي هاجمته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعى.

و آخرنجمة أعلنت طلاقها، هي الفنانة اللبنانية نادين نجيم وذلك من خلال بوست على حسابها على تويترتعلن فيه انفصالهما منذ فترة، ولكن الاحترام باق بينهما، وكتبت قائلة: "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شوما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بيضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكرًا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم إلنا".