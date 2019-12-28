حماقي يشوق جمهوره لأولى حلقات "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: روج الفنان محمد حماقي لأولى حلقات الموسم الجديد من برنامج المسابقات "The Voice Kid"، على شاشة "MBC". ونشر حماقي صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "استنونا في أول حلقة من The Voice Kids يوم السبت القادم 4 يناير". يذكر أن الموسم الجديد من برنامج "The Voice Kids"، يضم في لجنه تحكيمه عاصي الحلاني ومحمد حماقي، بدلا من كاظم الساهر وتامر حسني، والفنانة ناسي عجرم.

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