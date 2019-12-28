فيديو| كريم عبدالعزيز عن التمثيل أمام أحمد زكي: "كنت خايف وعايز أروح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان كريم عبدالعزيز عن لحظة مقابلته للراحل الفنان أحمد زكي، في أثناء تصوير فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة".

وقال كريم، خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة "روتانا": "أول مشهد ليا في حياتي قصاد الراحل العظيم العبقري أستاذ أحمد زكي، مش هانسى أول ثانية بصيت في عيون هذا الأستاذ، كنت عايز أروح ومش عايز أمثل، وجالي حالة ذعر ورعب، كان ممثل جبار".

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ورحل الفنان أحمد زكي عن عالمنا 27 مارس عام 2005، بعد صراع مع المرض.

فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" من بطولة أحمد زكي، ليلى علوي، سناء جميل، عزت أبو عوف، منى ‏زكي، كريم عبد العزيز، تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة.‏

ومن ناحية أخرى، ينتظر الفنان كريم عبدالعزيز عرض فيلمه الجديد فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة ماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل.