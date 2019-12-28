فيديو| وصلة رقص لرانيا يوسف وزوجة مصطفى فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، مقاطع فيديو تجمعها بالفنانة رانيا يوسف، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال حضورهما حفل عيد ميلاد صديقة لهما. وتداولت هذه الفيديوهات عبر عدة حسابات على موقع "إنستجرام"، وظهر فاتن ورانيا وهما ترقصان. وتنتظر يوسف عرض فيملها الجديد "صندوق الدنيا"، بطولة باسم سمرة، علاء مرسي، أحمد كمال، صلاح عبدالله، علي صبحي، فرح يوسف، عمرو القاضي، ويضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، سامي مغاوري محمد السويسي، ومروة الأزلي، ومن إنتاج شركة "Kemet Film Production"، تأليف وإخراج عماد البهات.

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