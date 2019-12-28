تراند اليوم : "شلة بهايم".. فنان شهير يهاجم السلطات المصرية بعد هذا القرار

هاجم الفنان المصري عمرو واكد، السلطات المصرية، والقائمين على وزارة الأثار بعد قرارها بنقل تماثيل من معبد الكرنك بالأقصر إلى ميدان التحرير وسط القاهرة.

وبناء على تعليمات رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، تجري عمليات النقل التى تتم داخل معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، لأربعة تماثيل للكباش من الفناء الأول "صالة الاحتفالات" بالكرنك لتجهيزها تمهيدًا لنقلها لتزيين ميدان التحرير خلال الفترة المقبلة حول مسلة ستنقل من صان الحجر بالشرقية.

وكتب واكد في تغريدة له علي تويتر: مباني القدماء المصريين كانت تبنى بطريقة معقدة. من أهم عناصر البناء كان موقع البناء لما يحمله من طاقة طبيعية مساعدة لوظيفة كل مبنى على حدة".

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وأضاف: "الأستاذ صاحب فكرة نقل الكباش جاهل والمفروض يقعد في بيتهم ياخد باله من عياله. نوفوريش آثار".



واختتم: "زمن مسخ. شلة بهائم جهلاء بيتحكموا في مصير أسيادهم".