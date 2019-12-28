حكيم يتصدر يوتيوب مصر بـ 3 أغنيات

تصدر النجم حكيم قائمة البحث علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب علي مستوي مصر ، بثلاثة أغنيات من أغنيات ألبومه الجديد "الراجل الصح" المقرر طرحه كاملا خلال شهر يناير المقبل.

ويبحث جمهور "حكيم" بموقع اليوتيوب علي أغنيات الراجل الصح، ورقصوني التى طرحها أمس، وأغنية الجارسون .

يذكر أن حكيم كان قد طرح من الألبوم عدد من الأغنيات من بينها سيبونا في حالنا، وليلة بمبي. "الراجل الصح" المقرر طرحه كاملا خلال شهر يناير المقبل.ويبحث جمهور "حكيم" بموقع اليوتيوب علي أغنيات الراجل الصح، ورقصوني التى طرحها أمس، وأغنية الجارسون .يذكر أن حكيم كان قد طرح من الألبوم عدد من الأغنيات من بينها سيبونا في حالنا، وليلة بمبي.

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