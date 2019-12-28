العربي في أقوي تحدي ومواجهة تليفزيونية لأول مرة علي الشاشة وهم بسام شرف ، جينو ، أحمد عبد الرحمن.
في سهرة استثنائية مليئة بالإثارة والمفاجآت في الحادية عشر مساء الثلاثاء في ليلة رأس السنة ، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي أهم وأشهر لاعبي الخفة في مصر والعالم
كما يلتقي الجمهور في الفقرة الثانية بخبير الأبراج سمر ياقوت التي تكشف أسرار وتوقعات الأبراج في 2020.
ويقدم عمرو الليثي لقاء حصري مع النجم رامي صبري الذي يروي ذكريات وحكايات عن حياتة وأغانيه، ويقدم للجمهور أكثر من مفاجأة غنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رامي صبري وساحر وخبيرة أبراج في احتفال واحد من الناس برأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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