بالصور.. رامي صبري وساحر وخبيرة أبراج في احتفال واحد من الناس برأس السنة



في سهرة استثنائية مليئة بالإثارة والمفاجآت في الحادية عشر مساء الثلاثاء في ليلة رأس السنة ، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي أهم وأشهر لاعبي الخفة في مصر والعالم

العربي في أقوي تحدي ومواجهة تليفزيونية لأول مرة علي الشاشة وهم بسام شرف ، جينو ، أحمد عبد الرحمن.كما يلتقي الجمهور في الفقرة الثانية بخبير الأبراج سمر ياقوت التي تكشف أسرار وتوقعات الأبراج في 2020.ويقدم عمرو الليثي لقاء حصري مع النجم رامي صبري الذي يروي ذكريات وحكايات عن حياتة وأغانيه، ويقدم للجمهور أكثر من مفاجأة غنائية.