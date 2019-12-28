ابنة عبدالمنعم مدبولي تحيى ذكراه

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي والشهير ب`"بابا عبده", الذي ولد بحي باب الشعرية بالقاهرة في مثل هذا اليوم منذ 98 عاما .

وفي ذكرى ميلاده, قالت ابنته أمل : "اليوم هو ذكرى أحن أب وأطيب قلب, ذكرى بابا عبده معشوق الجماهير, ذكرى الإنسان قبل الفنان عبدالمنعم مدبولي الذي ارتبط به الصغير قبل الكبير, ذكرى صانع النجوم أو كما لقبه البعض بالأسطى مدبولي".

ولد عبدالمنعم مدبولي بحي باب الشعرية في 28 ديسمبر 1921 يتيما فقيرا, حيث

ظهرت موهبته التمثيلية منذ المرحلة الابتدائية عندما تم ترشيحه ليقود الفرقة المسرحية بالمدرسة, ومارس التمثيل لأكثر من 50 عاما, حتى وفاته في يوليو 2006 متأثرا بمرض القلب عن عمر يناهز 85 عاما .تميز مدبولي بحبه للأطفال ولذلك قدم لهم العديد من الأغاني في أفلامه ومسلسلاته ومن خلال التليفزيون المصري والتي ظلت خالدة في ذاكرة التليفزيون والسينما المصرية.حفرت داخل وجدان كل أطفال مصر خلال عقود من الزمان, ومنها أغنية "توت توت", و"كان فيه واد اسمه الشاطر عمرو", و"جدو عبده زرع أرضه", و"الشمس البرتقالي", وغيرها من الأغاني .وتخرج مدبولى, من كلية الفنون التطبيقية وعمل مدرسا في قسم النحت حتى منتصف السبعينيات في عز شهرته ومجده, واكتشف الكثير من الموهوبين في التمثيل من طلاب الكلية, أهمهم نبيل الهجرسى,والتحق بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي وتخرج عام 1949 في ثاني دفعاته, وعقب تخرجه انضم إلى فرقة جورج أبيض ثم فرقة فاطمة رشدي وشارك بالتمثيل في برامج الأطفال بالإذاعة ضمن حلقات برنامج "بابا شارو", ثم استمر حتى بلغ رصيده نحو 60 فيلما و120 مسرحية و30 مسلسلا.