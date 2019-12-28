فيديو.. محمد رمضان يكشف تفاصيل البروفة النهائية لحفل مراكش

نشر النجم محمد رمضان نشر فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر رمضان من خلال الفيديو.. من بروڤة أمس لإستعدادات النهائية لأقوى حفلة في

مراكش غدًا في ساحة الفنا.. ثقة في الله نجاح.

ومن المقرر أن يحيي محمد رمضان حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الأحد الموافق 29 من

شهر ديسمبر الجاري، على مسرح ساحة، في مدينة مراكش بالمغرب، ويشارك في الحفل كل من dadju jaloux، ميتج جيمس، لارتيست، أمين أمينوكس، l7or.

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ومن ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان لطرح ألبومه الغنائي الأول، حيث يعكف حاليًا على تحضيره مع الشاعر أحمد الشناوى، والموزع رامي المصري.