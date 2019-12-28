نوبانور تقدم حفلا نوبيا على مسرح الضمة 9 يناير

يقيم مركز المصطبة للموسيقى الشعبية الفلكلورية حفلا غنائيا لفرقة"نوبانور"العالمية النوبية، على مسرح الضمة التابع للمركز يوم 9 يناير المقبل.

ويعد الحفل الأول للفرقة في العام الجديد، ويقدم أعضاء الفريق مزيجا من الموسيقى والرقص والأغاني التراثية النوبية القديمة بلغتيها الأصليتين "الفاديكي "

و"الكنزي "، ومنها "آياباسا" و"ياناس"،بالإضافة إلى أغاني ألبومهم العالمي الأول"دامنيشن"مصحوبا برقصات نوبية فريدة، كان يؤديها أهل النوبة قديما على دقات الدفوف المصنوعة من جلد الماعز.تعد فرقة"نوبانور"أحد أهم فرق مركز "المصطبة "للموسيقى الشعبية، حيث قدمت على مدار مشوارها الفني الطويل عروضا محلية بمختلف محافظات مصر بقيادة مؤسسها الفنان النوبي أسامة بكري، كما قامت بالعديد من الجولات الفنية في بريطانيا والدنمارك، وتسعى الفرقة منذ تكوينها للحفاظ على التراث النوبي من خلال ورش عمل تقيمها بشكل دائم للجيل الجديد من النوبيين لتعريفهم بفنهم الأصيل وجذورهم.