تقاسيم عربية تستقبل العام الجديد في الساقية 8 يناير



تحيي فرقة"تقاسيم عربية"لإحياء التراث العربي أولى حفلاتها الغنائية بالعام الجديد 2020،على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي يوم 8 يناير المقبل.

ويقدم أعضاء الفريق في الحفل بقيادة مؤسسها المايسترو الفنان محمد

خيري، باقة من أروع أغاني فناني وعملاقة الزمن الجميل دون التغير فيها أو استحدثها، ومن أبرز المطربين الفنان محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، وعبد الحليم، ونجاة، فيروز، بالإضافة إلى بعض أغاني المطربين الحاليين.فرقة"تقاسيم عربية"أسسها الفنان محمد خيري عام 2017، وتهدف إلى إحياء التراث الغنائي القديم، وقدمت الفرقة منذ تأسيسها حفلات عدة في معرض الكتاب، وبيت السحيمي، ومسرح طلعت حرب .