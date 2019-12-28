خيري، باقة من أروع أغاني فناني وعملاقة الزمن الجميل دون التغير فيها أو استحدثها، ومن أبرز المطربين الفنان محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، وعبد الحليم، ونجاة، فيروز، بالإضافة إلى بعض أغاني المطربين الحاليين.
تحيي فرقة"تقاسيم عربية"لإحياء التراث العربي أولى حفلاتها الغنائية بالعام الجديد 2020،على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي يوم 8 يناير المقبل.
ويقدم أعضاء الفريق في الحفل بقيادة مؤسسها المايسترو الفنان محمد
فرقة"تقاسيم عربية"أسسها الفنان محمد خيري عام 2017، وتهدف إلى إحياء التراث الغنائي القديم، وقدمت الفرقة منذ تأسيسها حفلات عدة في معرض الكتاب، وبيت السحيمي، ومسرح طلعت حرب .
كانت هذه تفاصيل خبر تقاسيم عربية تستقبل العام الجديد في الساقية 8 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.