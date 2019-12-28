فن ومشاهير

القومي للمسرح يصدر كتاب الرقص مع الحياة

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صدر حديثا عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، كتاب "الرقص مع الحياة" للكاتب أيمن الحكيم، وذلك في إطار احتفال وزارة الثقافة بمرور 60 عاماً على تأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية.
وقال مدير إدارة التراث الشعبي

بالمركز، الدكتور محمد أمين عبد صمد، في تصريح اليوم السبت، "إن الكتاب هو فصل مهم في التاريخ الفني المصري، الذي يمكن أن ننطلق منه إلى قراءة التاريخ الثقافي أو الاجتماعي لمصر، لفترة تمتد من أواخر خمسينيات القرن الماضي حتى أواخر التسعينيات".
وأوضح أن الكتاب يضم مجموعة من الشهادات لأعلام ورموز الرعيل الأول لفرقة رضا، والذين قام على أكتافهم تقديم فن الرقص المصري بالشكل اللائق به، ومحاولة تغيير الصورة الذهنية النمطية السائدة وقتها عن فن الرقص وممارسيه، وهو ما يؤكد قيمة ما قام به هؤلاء الفنانون العِظام وتلك الفرقة العظيمة، تاريخاً وتأثيراً حتى الآن.

 

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