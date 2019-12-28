بالمركز، الدكتور محمد أمين عبد صمد، في تصريح اليوم السبت، "إن الكتاب هو فصل مهم في التاريخ الفني المصري، الذي يمكن أن ننطلق منه إلى قراءة التاريخ الثقافي أو الاجتماعي لمصر، لفترة تمتد من أواخر خمسينيات القرن الماضي حتى أواخر التسعينيات".
صدر حديثا عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، كتاب "الرقص مع الحياة" للكاتب أيمن الحكيم، وذلك في إطار احتفال وزارة الثقافة بمرور 60 عاماً على تأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية.
وقال مدير إدارة التراث الشعبي
وأوضح أن الكتاب يضم مجموعة من الشهادات لأعلام ورموز الرعيل الأول لفرقة رضا، والذين قام على أكتافهم تقديم فن الرقص المصري بالشكل اللائق به، ومحاولة تغيير الصورة الذهنية النمطية السائدة وقتها عن فن الرقص وممارسيه، وهو ما يؤكد قيمة ما قام به هؤلاء الفنانون العِظام وتلك الفرقة العظيمة، تاريخاً وتأثيراً حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر القومي للمسرح يصدر كتاب الرقص مع الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.