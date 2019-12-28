تامر حسني ونقلة فنية جديدة من خلال فيلم الفلوس

بعد مشاهدة فيلم الفلوس للنجم تامر حسني نسي الجمهور أنه أمام مطرب في الأصل، حيث استطاع تامر أن يخلع في هذا العمل قناع المطرب الذي يمثل، فنحن أمام حالة فريدة لفنان استطاع أن

يحصل إلى أعلى الإيرادات وأن يكون أجره الأعلى وسط نجوم التمثيل وليس الغناء.

نري حسني في هذا العمل يقدم وجبة فنية محترمة في التمثيل والكوميديا والأكشن،

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وأيضًا اتضح دوره في السيناريو والعمل واختياره لموضوع الفيلم وكيف أن الله يقف مع الإنسان عند الضيق، وأن أي إنسان يقدر يتغير لو وجد الدافع.

أخيرًا الفلوس خطوة فنية جديدة لتامر حسني تحسب له، وسوف يشهد التاريخ أنه أفضل مطرب قام بالتمثيل في تاريخ مصر.