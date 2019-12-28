صور.. ليلى علوي و مايكل كوست في جولة سياحية بالأهرامات

نشرت النجمة ليلى علوي صورة تجمعها بالمصمم العالمي مايكل كوست، المدير التنفيذي للشركه العالمية هيرميس، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وظهر كوست وليلى في جولة سياحية بالأهرمات ضمن مبادرة فيها حاجة

حلوة، وذلك لكشف جمال وحضارة جمهورية مصر العربية.

يشار إلى أن النجمة ليلى علوي تستعد لعرض فيلمها الجديد التاريخ السري لكوثر، والمقرر عرضه قريبًا بجميع دور العرض، والفيلم

من تأليف وإخراج محمد أمين، وبطولة كل من ليلى علوي، زينة، إيناس كامل، عبدالرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيي الدين.

وتدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت أحداث 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة إمتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لإستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.