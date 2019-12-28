حسين فهمي يرفض فيلما مع آلان ديلون ..وهذه تفاصيل الخلاف!

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​حسين فهمي​ عن سبب عدم تحوله الى ممثل عالمي وهو ليس لأنه رفض العمل في أحد أفلام الممثل الفرنسي ​آلان ديلون​، ولكن لأنه لم يحبذ فكرة السفر والإقامة بعيدا عن مصر.

وقال حسين فهمي في حوار مع الإعلامية بوسي شلبي في برنامج "أحلى النجوم" على قناة المحور، إنه قرأ فيلما لآلان ديلون كان من المقرر أن يشارك فيه بدور ثان، وعندما التقى به على العشاء في مهرجان "كان" السينمائي اعتذر منه، وشرح له أن فيلمه "خلي بالك من زوزو" استمر عرضه في السينما عاما ونصف العام، وبما أن آلان ديلون ليس لديه فيلما استمر لتلك المدة، ينبغي أن يكون هو في الدور الثاني وليس العكس.

والجدير ذكره أن فيلم "خلي بالك من زوزو" عرض عام 1972، وهو من تأليف وإخراج حسن الإمام، وسيناريو وحوار صلاح جاهين، وبطولة حسين فهمي، وسعاد حسني، وتحية كاريوكا، وسمير غانم، ونبيلة السيد، ومحيي إسماعيل.