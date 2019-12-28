بالفيديو- يوسف الخال :عائلة مجنونة

ميرنا وليد - بيروت - يعيش الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ فترت عيدي الميلاد ورأس السنة على طريقته مع زوجته الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ وابنتهما الصغيرة.

ويشارك متابعيه لقطات طريفة من أجواء التحضير للعيد عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشر الخال مؤخراً فيديو يظهر فيه زوجته وابنته ترقصان بشكل عفوي على أغنية ميلادية ليصف عائلته بالمجنونة.

كما نشر الخال فيديو يظهر فيه الى جانب نيكول سابا وشقيقته الممثلة اللبنانية ورد الخال وزوجها المؤلف والموزع الموسيقي باسم رزق يرقصون بطريقة غريبة وطريفة في فيديو مركب وهم يرتدون ملابس عيد الميلاد.