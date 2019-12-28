هنادي مهنا تبكي في خطوبتها بسبب تامر حسني

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية ​هنادي مهنى​ بخطبتها من الممثل أحمد خالد صالح أمس الجمعة من الشهر الجاري، بحضور أفراد الأسرتين ‏وبعض الأصدقاء المقربين منهما.

وفاجأ الفنان المصري ​تامر حسني​، بحضوره الحفل تلبية لطلب الموسيقار هاني مهنى والد هنادي لعلمه بحبها الشديد له، وما إن رأته حتى بدت عليها علامات الدهشة وبكت بمجرد اقتراب تامر منها لتهنئتها. ونشرت هنادي فيديوهات من خطبتها على خاصية الصور عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

على جانب آخر، كانت هنادي مهنى قد حصلت في بداية تشرين الأول الماضي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة في حفل توزيع جوائز كأس ‏إنرجي للدراما، كما حصل أحمد خالد صالح على جائزة أفضل ممثل صاعد، وبعد الحفل نشرت هنادي ‏صورتها معه ووجهت له رسالة خاصة قالت فيها‎:"مصدر دعمي الأول، الذي أعطاني الأمل حين كنت يائسة، أشكرك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى ‏أن ‏ننجح دائما معا".‎