بالصور- سيرين عبد النور تستقبل عام 2020 بلوك صادم

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ صوراً جديدة لها قبيل انطلاق العام الجديد 2020. وظهرت عبد النور بلوك جديد غيرت فيه ملامحها بالكامل معتمدة تسريحة الشعر الأسود القصير وهي التي اعتدنا عليها بالشعر البني الطويل والمنسدل.

وفاجأت سيرين عبد النور متابعيها بهذه الإطلالة، إذ انهالت عليها التعليقات والإعجابات من المتابعين الذين اعجبوا بتسريحتها الجديدة وتمنوا لها أجمل التمنيات.

وعلّقت سيرين على الصور قائلة: "صدقوا السحر في البدايات.. عام سعيد 2020" وشكرت فريق العمل المشرف على جلسة التصوير.

الجدير ذكره أن سيرين عبد النور أطلقت منذ أسابيع أغنية "أنا رجعت" الخاصة بمسلسل "الديفا" الذي تؤدي فيه دور البطولة الى جانب الفنانة المصرية بوسي والممثل السعودي يعقوب الفرحان.