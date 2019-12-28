خاص الفن- سمية الخشاب إلى دمشق من أجل "عربية أنا"

ميرنا وليد - بيروت - وصلت الممثلة المصرية ​سمية الخشاب​ الى دمشق من أجل تصوير فيديو كليب لأغنيتها الجديدة المنفردة بعنوان "عربية أنا". وتتعامل الخشاب مع المخرجة اللبنانية رندلى قديح لإخراج الكليب.

وستتواجد سمية الخشاب وفريق العمل في جنوب دمشق لتصوير أحداث الكليب المنتظر في الأيام القليلة المقبلة. وتعدّ الزيارة الثانية لسمية الى الشام خلال سنوات الحرب بعدما شاركت في مهرجان سينما الشباب لعام 2019 وحصلت على التكريم.

يذكر أن الفنانة المصرية سمية الخشاب لا تزال تواجه مشاكل عديدة مع زوجها السابق أحمد سعد رغم انفصالهما وآخرها إصدار حكم بسجنها ثلاث سنوات بتهمة تحرير شيك من دون رصيد لطليقها.